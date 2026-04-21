お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が２１日、都内で映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（２４日公開）日本語版プレミアム試写にアンバサダーとして出席した。マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。長田庄平は「松尾（駿）と組んだときに、いつかマリオとルイージみたいなコンビになれたら良いなって言ってた。いつかマリオに携われる仕事ができたら良いなと