大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われ、「右腓（ひ）骨神経麻痺」の診断書を提出して初日から休場していた十両・友風（中村）が合流した。友風は２０１９年九州場所で土俵下に転落して大ケガを負い、右膝から下に現在もしびれが残っている。巡業で治療ができない状態が続けば日常生活にも支障を来すだけに、春場所後はリハビリに専念していたが「関取衆もすごい少ないので。最後まで休むことも考えてまし