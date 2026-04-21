大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われ、「右腓（ひ）骨神経麻痺」の診断書を提出して初日から休場していた十両・友風（中村）が合流した。友風は２０１９年九州場所で土俵下に転落して大ケガを負い、右膝から下に現在もしびれが残っている。巡業で治療ができない状態が続けば日常生活にも支障を来すだけに、春場所後はリハビリに専念していたが「関取衆もすごい少ないので。最後まで休むことも考えてまし
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 4. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 5. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 6. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 7. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 8. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 9. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 10. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 6. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 7. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 8. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 9. 男児遺棄「一番心配なことは」
- 10. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 1. 高市首相「全ては国民のために」
- 2. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 3. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 4. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 5. 男児は「お母さん大好きだった」
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. 参政党さや氏 徴兵制発言が波紋
- 8. 約530万本のネモフィラ満開 絶景
- 9. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 10. 首相、予算委員長らを慰労 成立受け公邸で会食
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 5. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 6. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 7. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 8. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 9. タイの「徴兵クジ」制度に異変
- 10. d4vd 死刑か終身刑の可能性も?
- 1. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 2. UDトラックス 1万3千台リコール
- 3. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 4. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 5. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 6. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 7. 「中古を買って直す」動きが加速
- 8. リーマンショック再来の鍵はAI
- 9. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
- 10. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 11. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 12. 「メンタルがいつも安定している人」がやっている、“朝晩1分ずつ”のシンプルな習慣
- 13. 仙台駅の立地は全国的にも非常に珍しかった。移転を繰り返さないことで生まれた「急カーブ」の正体
- 14. 中部最大の連立化、名鉄″知立要塞″ 3度の延長で17年遅れも来年は一部高架化予定。その原因・現状＋若林駅の高架化は？
- 15. 息子に年120万超え「余裕ゼロ」
- 16. 月収100万?空前のタクシーバブル
- 17. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 18. 旧奈良監獄を活用した施設、公開
- 19. 江戸時代から続く老舗和菓子店、松河屋（愛知）が自己破産申請へ
- 20. 臨床検査の信頼性を世界基準へ！
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
- 3. ASUS ルーター新製品を発表
- 4. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 5. Snapdragon 888搭載の最新ゲーミングスマホ「nubia RedMagic 6」を写真や動画で紹介！外観や同梱品、基本機能などをチェック【レビュー】
- 6. 贅沢なハンドメイドRCAケーブルの世界。希少なVintageエナメル単線を使用
- 7. iPhoneがさらに超多機能になったらどうなるのか？というムービー
- 8. VRは精神疾患に有効? 英で研究
- 9. 2017 Japan IT Week 春：楽しく飲んで楽しく充電！？宴会の「空き時間」をうまく活用したモバイルバッテリー貸出サービス「U4B Type-2」を紹介【レポート】
- 10. モトローラ、メタルボディーでデュアルカメラ搭載のSIMフリースマホ「Moto G5S Plus」を10月6日より順次発売！価格は4万1904円で、事前予約受付中
- 11. モトローラの防水・防塵に対応したSIMフリースマホ「Moto X4」を写真と動画で紹介！広角＋超広角レンズのデュアルカメラも搭載――ゲームパッドと360°カメラのMoto Modsも【レポート】
- 12. バイトテロで伸びたサービスとは
- 13. [ナガコが見た！ミュージックビデオ日本史]Vol.10 多様な変革を遂げた2010年と2011年
- 14. 「BIC SIM」でiPhone購入がお得
- 15. iOS 26の通話録音の要約機能、文字起こしの精度は良いけど、要約はまとめすぎ感がある
- 16. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 17. 不条理を露呈 矢印カチューシャ
- 18. 冷却ファン＆ショルダートリガーを備えた新ミドルゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が日本で4月23日に発売！価格は5万2800円
- 19. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 20. 日本初 無料SIMの配布計画
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 4. 大谷ルールに「理解できない」
- 5. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 6. 負傷の米投手 インスタで報告
- 7. 5回10安打1失点 則本に評価も
- 8. 久保 優勝パレードで爆笑トーク
- 9. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 10. 廃止すべき 大谷ルールに反発
- 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 2. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 3. 舞台『チェンソーマン』レゼ役は相馬結衣 セーラームーン役など2.5次元作品で活躍「本当に光栄」
- 4. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 5. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 6. くるまの「ヤッた日」永野把握?
- 7. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 8. 後輩とホテルへ「最低」夫に憤慨
- 9. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 10. 中居正広氏「再始動」の可能性か
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 4. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 5. スクワットとランジで美ボディへ
- 6. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 7. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 8. キャンメイク2026年夏新作
- 9. 断面まで美しい31アイスケーキ
- 10. 珈琲館 初夏限定のメニュー登場