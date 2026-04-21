お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２１日、都内で自身初の単著「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（２３日発売、Ｇａｋｋｅｎ刊）発売記念サイン本お渡し会を行った。芸能界きっての動物好きの松井が不思議で愛らしい動物たちの生き方をユーモラスに紹介。芸人ならではの視点で随所に「ケムリ節」がちりばめられている一冊だ。発売を直前に控え「背表紙に『松井ケムリ』って書いてある本が一つ世の中にあるの