◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の則本昂大投手（３５）が４回に先制点を献上した。０―０で迎えた４回。アウトを２つ取った後、８番・田中に右前安打。９番・金丸には三塁内野安打を許した。１番・大島に四球。２死満塁で２番・石伊に左前適時打を浴びて先制点を奪われた。この試合前まで２試合で防御率１・３８と安定感のある則本。移籍後初勝利へ向けて「勝てるように投球するだけ。早くその球場、