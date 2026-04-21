◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）中日の金丸夢斗投手が、先制点につながるプロ初安打をマークした。０―０の４回２死一塁、巨人・則本から三塁内野安打を放った。この間に一塁走者の田中が好走塁を見せて、三塁に到達。続く大島が四球を選び、２死満塁から女房役の石伊が左前適時打を放ち、自らを援護する先制点を奪った。２年目左腕は、ルーキーイヤーの昨季は１５試合で２７打席に立つも、無安打で１７三