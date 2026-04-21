女優の西野七瀬が２１日、都内で映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（２４日公開）日本語版プレミアム試写に出席した。マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。前作に続くアンバサダー就任に西野は「すごいうれしかったです」と頬を緩め、作品を見た感想について「ゲームもやってたので、効果音とか『このキャラ！？』みたいなマイナーそうなのが出てるとか、めっち