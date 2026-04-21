Ｊ２ジュビロ磐田は２１日、次節２５日のホーム岐阜戦に向けて磐田市内で調整を行った。ＭＦ藤原健介（２２）が“２戦連発”へ意欲を示した。２０日にＪ１清水との強化トレーニングマッチ（１●４、４５分×２本）を実施。藤原はＰＫを決めた。前半は粘り強い守備が機能した一方、後半には４失点。「前半は堅く守れて悪くない内容でしたけど、後半に先制点を許してから自分たちのやりたいサッカーが徐々にできなくなった」と振