元プロ野球・巨人の元木大介氏が披露した“再会ショット”が注目を集めている。元木は２１日に自身のインスタグラムを更新し、「お疲れ様です先日李承菀コーチと久しぶりに会って楽しい話しして来ました〜」とつづった。そして、元木氏はスーツ姿、李コーチはバットを片手に球団パーカー姿で、互いに手を背中に回して久しぶりの再会を喜ぶ２ショットを球場で撮影し、「長いシーズン頑張って最高のオフに」と声援を送