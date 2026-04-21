女子スキージャンプで「ミラノ・コルティナ２０２６五輪」銅メダリストの丸山希選手が２１日の中日戦（長野オリンピックスタジアム）で、ファーストピッチに臨んだ。丸山は長野県野沢温泉村出身で、人生初の始球式は故郷・長野県での凱旋登板となった。思い切り腕を振って放られた球は若干に右側に逸れ、ワンバウンドでグラブに収まった。投球を振り返り、「１０点ぐらい。練習ではずっと（ピッチャーグラブに）届いてたの