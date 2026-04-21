◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）今季２登板目でプロ初白星を目指すＤｅＮＡの深沢鳳介投手（２２）は４回１／３を投げ８安打３失点で降板し、初勝利はお預けとなった。この日の最速は１４５キロを計測していた。初回先頭の近本に右翼への二塁打で出塁を許すと、続く中野の右前打で一、三塁。森下の三ゴロ併殺打の間に先制点を奪われた。２回２死一塁から坂本に左中間に運ばれ、処理がもたつく