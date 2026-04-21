季節は春。外に出れば色とりどりの花が咲いていて、心が躍りますよね。部屋の中でも、春の空気を感じられるように花を飾ってみてはいかがでしょうか？花びんがなくたって、大丈夫。ふだん使っているグラスや空きびんを使って素敵に飾るコツをご紹介します。空きびんに花を一輪挿して、縦長の上品なシルエットを強調飲料やジャムなどの空きびんでも、花を素敵に生けることができます。たとえば色のついた炭酸水のびんには、チュー