東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。【黄砂の予想】黄砂は22日の午前中まで残るでしょう。午後になると黄砂は徐々になくなる見込みですが、22日も洗濯物は部屋干しがおすすめです。【22日の天気】黄砂の後は雨となりそうです。午後は次第に雨の範囲が広がり、夜は本降りとなる見込みです。朝は雨が降っていなくても傘を忘れないようにしてください。【22日の気温】朝の冷え