高知県室戸市の民家に侵入し、現金5000円を盗んだとして警察は室戸市の無職の女を窃盗などの疑いで逮捕しました。住居侵入や窃盗の疑いで逮捕されたのは室戸市室戸岬町の無職杉本未佳容疑者（34歳）です。警察によりますと、杉本容疑者は3月30日の午前2時頃から午前6時20分頃までの間に室戸市の80代の男性の家に侵入し、家の中に置いてあった現金5000円を盗んだ疑いがもたれています。男性が起床後に被害に気付いて通報したことで