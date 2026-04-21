北京のハーフマラソン大会で人型ロボットが走り、人間の世界記録を更新しました。ロボット大国となりつつある中国版シリコンバレー＝通称「ロボットバレー」に行ってみました。おととい、北京で開かれた人型ロボットのハーフマラソン大会。2回目となる今回は、およそ100体が出場しました。デッドヒートを繰り広げるロボットがいる一方で、足元がおぼつかないロボットや、ぬいぐるみのような可愛らしいロボット、スタート早々、転倒