沿道からの声援に笑顔で手を振る女性。3月20日に100歳を迎えた與那嶺芳子さんです。この日、人力車に乗って地域を巡る“100歳記念パレード”が行われました。孫18人、ひ孫22人、やしゃご2人に恵まれた芳子さん。人力車を引くのは孫の與那嶺亮太さんです。家族だけでなく地域の人たちも駆けつけ、盛大なお祝いになりました。與那嶺芳子さん：うれしかった。孫・與那嶺亮太さん：スタイルがいいから軽かった。與那覇芳子さん：そうね