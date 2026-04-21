リカバリーウェアブームの火付け役ともいわれる「BAKUNE」を展開する会社が新商品を発表しました。ただ、今後のイラン情勢を受けた原材料高の影響については、「精査中」としています。着るだけで疲労回復をサポートするという「リカバリーウェア」。市場が急拡大する中、きょう、ブームを牽引するブランド「BAKUNE」の最新ウェアやサンダルなど新商品が発表されました。先週発表した半年間の決算では販売が好調でしたが、今後、懸