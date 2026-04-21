ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が、21日に開幕した。石倉洋行（46＝福岡）は2号艇の初日6Rをジカで捲って、白星発進を決めた。「ペラは自分の感じに叩いた。差しを考えていたけど思っていたより伸びたので捲りました」と、してやったり。愛機21号機は前検日時点の2連対率は第4位の45.5％。行き足、伸びは相当来ている。当大会は昨年桐生からの連続出場。マスターズではルーキーと言え