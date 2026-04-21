LINEに新機能が登場！AIを活用した新サービスでは、献立の作成に幹事の業務まで…！日常の“ひと手間”手助けしてくれます。きのう、LINEヤフーが発表したのは…LINEヤフー慎ジュンホCPO「『Agent i』というサービスを本日スタートします」エージェントアイ＝新しい「AIエージェント」サービス。どんな機能があるのか？例えば…記者「こちらのイベントの日程調整をしてくれる機能を実際に使ってみたいと思います」AIエージ