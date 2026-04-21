東京・多摩市のスーパーで買い物を終え駐車場を出た直後、白い車がフェンスをなぎ倒し、バックで飛び出してきました。その先にはベビーカーを押す歩行者が。車はベビーカーのすれすれを通過。歩行者が後ずさりしていなければ、衝突してもおかしくないタイミングでした。暴走車は別の車に衝突し、ようやく停止。映像を撮影した人が駆け寄ると、運転していたのは高齢の女性で「なぜこうなったか分からない」と話したといいます。警視