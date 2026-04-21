映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（２４日公開）日本語版プレミアム試写会が２１日、都内で行われ声優を務めた宮野真守をはじめ、アンバサダーの西野七瀬、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカキン、お笑いコンビ・チョコレートプラネットらが出席した。２０２３年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続き、アンバサダーに就任した西野は「うれしさ２倍。１アップきのこをもらった気分」と喜ん