ヒューストン・ロケッツは、4月19日（現地時間18日、日付は以下同）に幕を開けた「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド初戦で、ロサンゼルス・レイカーズに98－107で敗れた。 ウェスタン・カンファレンス第4シードのレイカーズ（53勝29敗）と、第5シードのロケッツ（52勝30敗）のゲーム差はわずか1.0。レイカーズは2人の得点源（ルカ・ドンチッチとオ