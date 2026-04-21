Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」より、絵本シリーズ「パンどろぼう」の世界を表現したキャンディシリーズが2026年4月20日（月）よりパパブブレ公式サイトにて予約受付を開始。4月29日（水）より全国の店舗にて発売される。 【写真】購入特典として「オリジナルアクリルキーホルダー」プレゼントも 今回のラインナップのひとつ「パンどろぼうキャンディA / ミックス」はパンどろぼう