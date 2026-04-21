4月21日、Bリーグは、同18日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節の越谷アルファーズ戦において、アルバルク東京のマーカス・フォスターに規約・規定違反があったとして、懲罰処分を科したことを発表した。 懲罰の対象となったのは、越谷戦の第4クォーター残り4分47秒の場面で、フォスターがコートエンドのスポンサー