漫画家・芸術家として活躍した楳図かずおの生誕90周年記念として吉祥寺のまちを横断するキャンペーン「UMEZZ GUWASHI CARNIVAL 2026」と吉祥寺PARCOがタイアップしたイベントが開催される。 【写真】「UMEZZ GUWASHI CARNIVAL IN KICHIJOJI PARCO」グッズやコラボアイテムなど 吉祥寺を愛した漫画家・芸術家「楳図かずお」。楳図のキャラクターやトレードマークである“赤白ボーダー”