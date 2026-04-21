5月5日のこどもの日を前に子どもの健やかな成長を願うこいのぼりが21日、県庁に掲げられました。新聞紙で作った兜をかぶっているのは、鹿児島市の真砂保育園の園児20人です。（園児の歌声）「屋根より高いこいのぼり～♪」元気な歌声に合わせて、色とりどりのこいのぼりが青空へと泳ぎ出しました。こいのぼりには、子どもたちが元気でたくましく成長するようにという願いが込められています。(真砂保育園の園児)「泳い