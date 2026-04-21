○オービック [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.3％にあたる1000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月22日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の3.2％にあたる1600万株を消却する。内訳は、5月29日に600万株、27年3月31日に1000万株を順次消却する予定。 ○出光興産 [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.1％にあたる6552万9800株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。