21日、鹿児島市の桜島で県警の嘱託警察犬が行方不明者を捜索する技術などを競う競技会が開かれました。ラブラドール・レトリバーのルーキー警察犬は初めての競技会に臨みました。日ごろの訓練の成果は発揮できたのでしょうか。21日、桜島に集まったのは警察犬の指導手と呼ばれる人たちです。警察の要請を受けて行方不明者の捜索などを行う嘱託警察犬を飼育し、日々訓練を行っています。21日は技術の