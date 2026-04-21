―春闘の賃上げ率3年連続5％台なるか、労働力希少社会で躍動期待の銘柄群― 日本企業が人的資本経営を活発化させている。中東情勢を巡る不確実性が高まり、資源価格の上昇によるコスト増加懸念が台頭しているにもかかわらず、今年の春季労使交渉（春闘）において賃上げ率は5％を超える高水準を継続すると期待されている。労働力希少社会が到来するなかで有能な人材を確保すべく、福利厚生の拡充に取り組む企業が相