21日未明、鹿児島市の県道でいずれも10代の男性が運転するオートバイ同士の追突事故がありました。この事故で、追突したオートバイの後部座席に乗っていた16歳の少女が意識不明の重体です。事故があったのは、鹿児島市東郡元町の県道です。警察によりますと21日午前3時すぎ、新栄町方向から国道225号方向に走っていたオートバイが、後ろから走ってきた2人乗りのオートバイに追突されました。この