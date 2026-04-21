長崎大学の核兵器廃絶研究センターが、核兵器のない世界の実現に向けた取り組みを強化しようと、広島の団体との連携協力を結びました。 被爆者が減っていく中、対話を通して若い世代の継承者を育成するプロジェクトが動き出します。 核兵器廃絶に向けた研究と発信の強化に向け、長崎大学の核兵器廃絶研究センター＝RECNAが連携協力を結んだのは、広島の「へいわ創造機構ひろしま」＝HOPeです。 今回の連携では、