アイドルグループ・日向坂46の公式サイトが21日、更新され、『三期生LIVE』の追加公演、そして「山口陽世 卒業セレモニー」の開催を発表した。【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世公式サイトでは、「『7回目のひな誕祭』での解禁以来、大きな反響をいただいている日向坂46『三期生LIVE』。その多くの声援に応えまして、先に発表されたスケジュールに加え、新たに4公演がZepp TOURに追