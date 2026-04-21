2002年に放送されたアニメ『東京アンダーグラウンド』が、4月28日より各配信サービスにて順次配信されることが決定した。【画像】懐かしい！公開された『東京アンダーグラウンド』ビジュアル学時代は無敗のケンカ王と恐れられていた浅葱留美奈。高校に進学した留美奈は、優しい彼女を作り、「バラ色の学園生活」を送ることを夢見ている。ある日、留美奈と、幼馴染でメカ好きの五十鈴銀之助の前に現れた謎の女性、チェルシー・