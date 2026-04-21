俳優の高橋克実（65）が21日、フジテレビの生放送バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜後7：00）にVTR出演。“令和女子の当たり前”を答える問題でまさかの誤答をした。【写真】雰囲気ピッタリ！高橋克実が”妻”と肩寄せ合う夫婦2ショット「令和の最新常識を知っている？SP」と題し、“令和女子の当たり前”を調査するVTRにブラックマヨネーズ・小杉竜一、錦鯉・長谷川雅紀とともに出