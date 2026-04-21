人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、ロゼッタ役の坂本真綾が登壇。役への思いを明かした。【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら今作で初出演となる坂本は、前作公開前から日本語吹替版のピーチ姫役が気になっていたという。「お声がかかるの待ってた」と振り返り