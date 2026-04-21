◇セ・リーグ巨人ー中日（2026年4月21日長野）中日の先発・金丸が嬉しいプロ初安打をマークした。0―0の4回2死一塁の第2打席。巨人先発・則本がカウント2―2から投じた6球目の142キロ直球に、なんとかバットを当てると、当たり損ねの打球は三塁前への弱いゴロになった。金丸は一塁へ全力疾走。ボテボテの当たりが幸いし、三塁内野安打となった。これが通算19試合、36打席目で記念すべきプロ初安打となった。金丸の一打