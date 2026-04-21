警察庁が昨年度主催したサイバー犯罪に関する防犯の啓発コンテストで最優秀賞を受賞したとして、東京国際大学の学生らに埼玉県警が感謝状を贈呈しました。サイバー学生ボランティアとして埼玉県内で活動する東京国際大学の岡田悠大さん（21）、鈴木信さん（22）、今野翔斗さん（21）らは、サイバー犯罪に関する防犯の啓発コンテストで「サイバー攻撃者にさせないための取組部門」の最優秀賞を受賞しました。受賞したのは、サイバー