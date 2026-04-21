石塚裕惺、昇格直前に2軍で豪快弾プロ野球、巨人の石塚裕惺内野手は21日、2軍西武戦に「3番・遊撃」で先発出場。初回1死一塁でバックスクリーンに飛び込む今季3号を放った。驚きの打球の伸びに、ファンからは「2軍でやることないな」「想像以上にパワーある」「バケモン」と驚きの言葉が集まった。初回1死一塁の好機で打席に立った石塚は、西武先発・上田の初球、甘く入った変化球を捉えた。高々と舞い上がった打球は意外なほ