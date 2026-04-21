サムスンは同社初の三つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」の米国での販売を正式に終了しました。しかし、現在は第2世代モデルとなる「Galaxy Z TriFold 2」（仮称）を開発中であり、初代よりもさらなる薄型化を実現するため、完全に新しいヒンジ設計をゼロから進めていると報じられています。 ちなみに、現行のGalaxy Z TriFoldは広げた状態で3.9〜4.2mm、折りたたみ時で12.9mmの厚さがあります。たとえば、二つ折り