子どもの物を処分するタイミングに迷うことはありませんか？ もう使っていなくても、本当に手放していいのか迷うこともありますよね。今回は、処分してしまった物をめぐって起きた、筆者のエピソードをご紹介します。 判断した理由 年中の息子が以前よく遊んでいた、大きめの恐竜のおもちゃがありました。ここ1年、手に取る様子もなく「もういらない」と言っていたことから、処分してもいいだろうと考えました。 誕