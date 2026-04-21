SixTONESのデビュー6周年を記念してTBSが年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』の第3弾が4月29日に放送。スペシャルゲストに嵐の二宮和也が登場する。【写真】SixTONES＆二宮和也が仲を深めるさまざまなチャレンジ企画に挑戦SixTONESのTBS初冠番組である本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝