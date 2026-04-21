◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービーの優先出走権）＝４月２１日、美浦トレセン出走馬唯一の２戦２勝馬ノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は坂路を６４秒０―１４秒７で調整。前走時５５２キロの雄大な馬体は大物感を漂わせている。山田助手は「出来はいいですね。短期放牧から帰ってきて、順調にここまできています」と仕上がりに自信