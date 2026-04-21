ばんえい競馬所属の藤本匠調教師（６４）は４月２１日、帯広競馬９Ｒに管理するホクセイレクサスを出走させ１着。今月１７日の初出走以来、５戦目で初勝利を挙げた。同調教師は昨年１２月に調教師に転身するまで、騎手として通算４８７６勝を挙げた。