【専門家の目｜太田宏介】スタッド・ランスの中村敬斗が2桁ゴールを達成フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は現地時間4月18日に行われたリーグ戦のレッドスター戦に先発出場。貴重なゴールを決め、2年連続2桁得点に到達したなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇上位対決となった一戦で、中村が開始早々に見せた。前半6分、味方のパス交