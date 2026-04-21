記事ポイント淡路島のうずしおクルーズで家族向けゴールデンウィークイベントを開催開催期間は4月29日から5月6日まで、Instagram投稿企画は5月10日23時59分まで応募可能巨大お絵描きキャンバスや船長服の撮影、こどもの日限定プレゼントも楽しめる内容兵庫県・淡路島のうずしおクルーズで、ゴールデンウィークに家族で楽しめる体験型イベント「うずしお級に、おおきくなあれ！」が開催されます。海の上ならではの開放感を生かした