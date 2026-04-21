記事ポイントあじかんが冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」を2026年5月10日から一般販売します。1袋220gで食物繊維12.5gを含み、成人の1日目標量の約半分を1食で摂れます。全5種類を用意し、5食セット3,906円、10食セット6,325円、15食セット8,442円で展開します。あじかんが、具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」の一般販売を2026年5月10日に開始します。応援購入サービス「Makuake」では目標金額の122％を