【新華社北京4月21日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は21日午後、ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席の特使として訪中したサルムサイ同党中央政治局委員・副首相と北京の人民大会堂で会見した。