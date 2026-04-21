◇社会人野球第76回JABA京都大会▽Aブロックツネイシブルーパイレーツ6―2セガサミー（2026年4月21日わかさスタジアム京都）ツネイシブルーパイレーツがリーグ戦の初戦を制した。独立リーグの四国・高知から移籍1年目の長嶋峻佑内野手（24）が「3番・右翼」で先発し、2安打2得点の活躍で貢献した。「相手の動画を見てイメージしながら打席に入ったのが結果として出た。野球をやっているときは常に、プレーだけじゃな