「かが」に続いて艦首の形状が変化海上自衛隊水上艦隊の公式Xは2026年4月20日、護衛艦「いずも」の艦首工事が節目を迎えたとして、同艦の改修中の画像を公開しました。【た、平だ！】これが、改修工事で飛行甲板が変化した「いずも」です（画像）「いずも」は2024年11月頃から、艦載機として運用予定のF-35B「ライトニングII」の搭載能力獲得に向け、第2次改修を実施しています。2026年4月現在は、JMU（ジャパンマリンユナイテッ