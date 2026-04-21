Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【保存版】初対面で意気投合しまくり！２人のベスコス＆ここでしか聞けない超プライベートすぎる話も！』の動画を投稿。芸人のレインボー・池田直人さんとともにベストコスメなどを紹介してくれました。【関連記事】Matt「本当に肌がぷるっぷるに」箱買いストックする信頼のシートマスク■チーク動画内に登場したのはこちら。dasique（デイジーク）/シュガーボールブラッシュ 02 シュガー