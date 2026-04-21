TIRTIR（ティルティル）が2026年4月1日（水）に公式Qoo10ショップにて、「MASK FIT TONE UP ESSENCE」の新色を発売し、4月18日（土）よりオフライン店舗でも順次発売した。■ブルートーンでくすみを補整人気シリーズに加わる新色は、ブルートーンで透明感を引き出すカラーコレクティングベース。水分エッセンスタイプの軽やかなテクスチャーで、肌に自然になじみながら均一なトーンへ整える。約69％をスキンケア成分で構成し、うる